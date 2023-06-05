مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي
هبة بريس
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
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تعليق واحد
اودي عن اي عقوبات بديلة تتكلمونعنها فساد المجتمع. خلق نوع من المشاكل الجديدة داخل المجتمع.اكثر مما نحن عليه الآن. هذه هي طريقتكم لحل مشاكل المواطنين. الناس تالفة مع كبش العيد والحكومة تبحث عن العقوبات البديلة. زيدها على الاحتمال الاخير عن اتروتنات.