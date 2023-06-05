اعترض مسار قطار.. شرطي يضع حدا لحياته بمراكش

2023-06-05 / 13:18
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هبة بريس

أعلنت ولاية أمن مراكش أن مصالحها باشرت، يوم السبت 3 يونيو الجاري، إجراءات معاينة جثة موظف شرطة، برتبة حارس أمن، والذي كان في فترة استيداع مرضي طويل الأمد.

وحسب مصدر أمني، فقد أوضحت المعاينات والأبحاث الأولية المنجزة، أن الشرطي الهالك وضع حدا لحياته بعدما اعترض مسار قطار المسافرين، كما بيّنت عملية مراجعة السجل الوظيفي للشرطي المذكور بأنه كان يستفيد من فترة توقف مرضي طويل الأمد منذ شهر أبريل 2022 بسبب متابعته لعلاج نفسي.

وقد تم فتح بحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث.

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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة الا بالله اللهم رحمه وأسكنه فسيح جناتك هدا هو حالة الشرطي دائما ما يعاني في صمت يجب معرفة سبب مرضه النفسي و المشكل الذي جعله يعاني من المرض وغالبا يكون ضغط العمل هو السبب خصوصا اذا كان لديك رؤساء متسلطون .

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