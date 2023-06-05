مصب ملوية .. حملة تطوعية لتنقية المحمية الطبيعية من المواد البلاستيكية

2023-06-05 / 13:05
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هبة بريس : وجدة

نظمت عدت فعاليات مدنية وجمعيات بيئية على صعيد جهة الشرق حملة تطوعية لنظافة مصب ملوية من المواد البلاستيكية يوم الأحد 04 يونيو الجاري بمنطقة “الحلك” بالضفة اليسرى لمصب ملوية.

وتروم المبادرة حسب المنظمين، لتعميم الوعي بخطورة التلوث البلاستيكي على جميع الأصعدة دوليا، وطنيا، جهويا ومحليا التي دعت له منظمة الأمم المتحدة لتخليد اليوم العالمي للبيئة هذه السنة تحت شعار: “حان الوقت لمحاربة التلوث البلاستيكي”.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف للرفع من التوعية البيئية لدى المواطن ولدى الشركات والمؤسسات الادارية والمنتخبة والتحسيس بالخطورة التي يمثلها التلوث البلاستيكي على الكوكب وعلى مستقبل الانسان.
وشاركت في هذه الحملة التطوعية عدد من الجمعيات المنضوية في التجمع البيئي لشمال المغرب منها فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية وجمعية ملوية للبيئة والتنمية وجمعيات مدنية من جهة الشرق كجمعية الشاطئ الأحمر وجمعية الجوهرة برأس الماء وجمعية أصدقاء غابة سيدي معافة وجمعية شباب الخير بوجدة والجمعية المغربية لمتقاعدي السكك الحديدية بالناظور كما شاركت، في شخص أحد أعضاء مكتبها، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص لجهة الشرق.
وتمت هذه الحملة التطوعية بدعم من المجلس البلدي لرأس الماء وشركة النظافة س.و.س أنكاد.

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