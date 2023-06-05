المستشار الملكي محمد معتصم في ذمة الله

2023-06-05 / 12:49
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هبة بريس

انتقل إلى عفو الله ، اليوم الإثنين، محمد معتصم، مستشار الملك محمد السادس.

وتوفي معتصم بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط بعد معاناة مع المرض.

وولد معتصم سنة 1956 بمدينة سطات، وحصل على الإجازة في العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، كما حصل على شهادتين للدراسات العليا من نفس الكلية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

و عُيِّن معتصم وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان في حكومتي العمراني والفيلالي، كما عُيِّن في 25 فبراير 1995 مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، وبعد مرور أربع سنوات على ذلك، عين مستشاراً للملك.

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