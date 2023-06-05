تارودانت: الأمن والدرك يطيحان بعناصر من عصابة ” إسكوبار هوارة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن تنسيقا أمنيا بين الدرك الملكي باولاد التايمة وسبت الكردان ومفوضية الامن بالمدينة ، أسفر عن إعتقال عنصرين من عصابة ” إسكوبار هوارة” الذي إستعمل السلاح الناري ” بندقية صيد” رفقة عصابته المدججة بالسيوف، في غزوة ليلية بأحد الاحياء ضواحي مدينة اولاد التايمة، والتي اصاب فيها شخصين بجروح، وخلق الرعب في نفوس ساكنة ” دوار الكرطون” .

وأضافت مصادرنا، أن اعتقال العنصرين المبحوث عنهم، جاء بناءا على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، مما مكن من تتبع العناصر ” الهاربة ” من العدالة.

وتم اعتقال (ع س) / بمدينة أولاد التايمة، مزداد 1979 من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات، بينما تم توقيف شريكه الثاني الملقب (ع .د) من طرف درك اولاد التايمة بأحد الدواوير.

وكشفت مصادر الجريدة، أن المدعو ( العلوة) زعيم العصابة لازال في حالة فرار الى وجهة غير معلومة، بينما التحريات مستمرة بخصوصه وافراد العصابة ( الفارين ) وعددهم يتجاوز 12 شخص، بعضهم يتحدر من شمال المملكة.

وكان الملقب ( العلوة ) قد عاش سنة كاملة بدولة المانيا رفقة شقيقته هناك ، بعد أن دخلها عبر الحدود التركية، قبل أربع سنوات، قبل أن تعتقله الشرطة الالمانية، وترجعه الى بلاده.

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