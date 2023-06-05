تنسيق بين الأمن والجمارك يطيح بشحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

2023-06-05 / 11:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم امس الأحد 04 يونيو الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي ل 251 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني والجمارك عن شكوك حول سائق شاحنة محملة بالخضروات يستعد للسفر نحو إسبانيا، وهو ما استدعى إخضاع هذه الناقلة لعملية تفتيش بديوي دقيقة و باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أظهرت تخزين شحنات مهمة من مخدر الشيرا داخل تجاويف معدّة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي لمبرد الشاحنة .

وقد أوضحت عملية تفريغ هذه الشحنات من المخدرات أن مجموع وزنها الإجمالي يصل إلى 251 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مكونة من صفائح معدّة للتهريب الدولي، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 25 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي.

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