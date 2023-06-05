وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية
تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النسخة 13 للحملة الوطنية لتعزيز الرضاعة الطبيعية، تحت شعار “6 شهور الأولى بلا ماء.. البركة فحليب ماما” وذلك في الفترة الممتدة من 05 يونيو الجاري إلى 05 يوليوز 2023.
وتندرج هذه الحملة الوطنية في إطار البرنامج الوطني للتغذية، التي تهدف إلى تشجيع وحث النساء على إرضاع أطفالهن باعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية المبكرة، وعدم إدخال أي عنصر آخر في غذاء الطفل كالماء والحليب الاصطناعي أو الشاي والعصائر والسوائل العشبية أو سوائل أخرى.
كما تروم الحملة، تسليط الضوء على الانعكاسات الصحية الجيدة للإرضاع المبكر والحصري خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وأهميته في اكتسابه لصحة جيدة وضمان فرص أفضل لتحقيق النمو الكامل خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، وكذا التنبيه إلى بعض الممارسات الخاطئة التي تعيق وتضر بجودة الرضاعة الطبيعية وتصحيحها.
ولمواكبة تنزيل مضامين هذه الحملة وتحقيق أهدافها، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموعة من الدعامات التواصلية السمعية البصرية والرقمية بهدف تنويع قنوات التواصل لضمان فعالية الحملة التوعوية. فضلا عن تنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة مهنيي الصحة. كما ستخلل هذه الحملة مجموعة من الأنشطة التواصلية على المستوى الترابي، بهدف تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والجماعاتيين لدعم المجهودات المبذولة في توعية وتحسيس الساكنة، من خلال نشر الرسائل التحسيسية لضمان وصولها لأكبر نسبة من المستهدفين ولاسيما الأمهات حديثات العهد بالأمومة.
ويذكر أن فوائد الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على صحة الطفل فقط، بل تشمل كذلك الأم إذ توفر الرضاعة الطبيعية حماية مهمة لصحة الأم من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض كسرطان الثدي والمبيض والسكري وأمراض القلب وغيرها من الفوائد العديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن حليب الأم وحده زيادة على العناصر الغذائية، يوفر كميات المياه التي يحتاجها الطفل لاحتوائه على نسبة 88٪ من الماء، ومع ذلك، يظل إعطاء الماء للرضع خلال الأشهر الستة الأولى من العمر ممارسة شائعة لها عواقب وخيمة على الصحة التغذوية للطفل وسلامته وكذلك على عملية الرضاعة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بتبني الرضاعة الطبيعية المبكرة في غضون الساعة الأولى التي تلي الولادة، واعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الستة الأشهر الأولى من عمر الرضيع، وكذا استمرار الرضاعة الطبيعية حتى بعد بدأ التغذية التكميلية لمدة عامين على الأقل، كما حددت الجمعية العالمية للصحة هدفا عالميا للتغذية يتمثل في تحقيق الرضاعة الطبيعية الحصرية بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2025.
10 تعليقات
الرضاعة الطبيعية تحمي ابنائنا من الأمراض المزمنة لهذا انصحوا أمهات المستقبل ان يرضعن ابنائهن بالرضاعة الطبيعية.
يجب تحسين التغذية السليمة من أجل حماية الرضيع من الأمراض ونوعية التغذية الجيدة والمتوازنة التي تتناولها الأم . ..
أين هي الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك التي هي غنية بالفيتامينات والمعادن التي يجب على الأم المرضعة ان تتناولها من أجل حماية صحة رضيعها والكل في أسعار ملتهبة ومرتفعة جدآ ولا يستطيع الأب بشرائها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من أجل حليب الام جيد يجب إنخفاض أسعار الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك حتى تستطيع الاستفادة منها الأم هههههههههههه.
أين هي التسهيلات اللازمة من أجل مواصلة الرضاعة الطبيعية من طرف الحكومة والفاهم يفهم ؟؟؟؟؟؟
أنا احاسب نفسي على أنني لم اقوم برضاعة ابنتي بالرضاعة الطبيعية وهاهي النتيجة هو أنها اصيبت بمرض مزمن ، لوكنت قمت برضاعتها لما وصلت أبنتي الى هذآ ولكن الحمد لله على كل حال ، نصيحتي أيتها الأمهات أن ترضعن ابنائكن بالرضاعة الطبيعية ..وجزاكم الله خيرا.
يجب على الحكومة أن تدعم الموظفات في الوظيفة العمومية ماديا ومعنويا خلال فترة الولادة من أجل حماية صحة رضيعها.
الرضاعة الطبيعية عرفت تدهورا بنسبة كبيرة جداً وبالاخص في المدن اللواتي يرضعن ابنائهن بالرضاعة الصناعية لهذا يجب تعزيز الرضاعة الطبيعية وذالك بحملات تحسيسية وتوعية حول الرضاعة الطبيعية.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة…)
حليب الام له إيجابيات اكثر من سلبيات فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن يحتاجها الرضيع منذ ولادته لهذا انصح جميع الامهات بالرضاعة الطبيعية وناخذ بنصيحة القران الكريم حول الرضاعة الطبيعية.وجزاكم الله خيراً.