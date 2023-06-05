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8 أشهر من الفراغ.. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس البلاد

2023-06-05 / 10:40
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هبة بريس - وكالات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، يوم 14 يونيو، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من الفراغ الرئاسي الذي بدأ مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب، فإن بري دعا النواب إلى حضور جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 14 يونيو الحالي.

وكان النائب ميشال معوض أعلن أمس، سحب ترشيحه من الرئاسة لصالح الوزير السابق جهاد أزعور، الذي تبنى ترشحه حزب القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وكتل برلمانية ونواب مستقلون، بعد تبني ثنائي أمل وحزب الله ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

يذكر أن لبنان دخل في 31 أكتوبر الماضي، أزمة فراغ رئاسي مع مغادرة عون القصر الجمهوري بعد نهاية ولايته، دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت مطلع سبتمبر الماضي.

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