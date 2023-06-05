درك الجديدة يحجز معدات للهجرة السرية ويوقف 3 أشخاص
ضبط مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أول امس السبت، شاحنة محملة بمعدات للاتجار بالبشر، بتسهيل الهجرة السرية إلى إحدى بلدان القارة العجوز، بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
العملية التي تمت، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بتعاون ونسيق بين الفرقة الترابية للدرك الملكي بالبئر الجديد، ومركز الدرك الملكي لاثنين اشتوكة، والتي مكنت من إحباط عملية للهجرة السرية بحرا، بتراب منطقة سيدي علي، اسفرت عن توقيف 3 أشخاص، فيما لاذ المترشحون للسرية الهجرة بالفرار؛ و عن حجز شاحنة من نوع “ميتسوبيشي”، كانت محملة بزورق مطاطي، ومحركين من فئة 40 حصان، و30 برميل بنزين من سعة 25 لتر، وجهاز لتحديد المواقع “جي بي إس”، ناهيك عن 19 صدرية إنقاذ، ومواد غذائية.
هذا، فإن عملية الهجرة السرية التي تم إحباطها، كانت ستنطلق بحرا في اتجاه أوربا شمالا، من منطقة الولجة، غير بعيد من شاطئ بونعايم، بإقليم الجديدة.
10 تعليقات
أنا مواطن مغربي مهاجر سري أعاني من صعوبة كبيرة من أجل إيجاد عمل هناك بالديار الإسبانية ولكن للاسف الشديد لم أجد عملا.. لهذا أوجه نصائح للشباب الذي يفكر في الهجرة السرية عبر قوارب الموت يتراجع عن قراره لأنه سيندم عن تراب وطنه مهما كان فوطنه لن يتخلى عنه ، نصيحة من أخوكم المهاجر السري.
الحكومة المغربية غير قادرة على توفير شروط العيش في المغرب وهذا ما يجعل شبابنا وشباتنا يعرضون أنفسهم إلى التهلكة ويلجؤون إلى قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب تكثير المراقبة المستمرة عبر تراب الوطن من أجل حماية شبابنا وشباتنا من الهجرة السرية عبر قوارب الموت أو غيرها.
هناك عصابات ارتباطهم بشبكة اجرامية تنشط مجال تنظيم الهجرة السرية لهذا نطالب من السلطات الأمنية والدركية لمحاربة هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب بغرس في عقولهم فكرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت وذالك من أجل ربح المال من ظهورهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
أين هو الإتحاد الأوروبي من أجل حماية اوروبا من الهجرة السرية ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته من طرف الحكومة ؟؟؟؟
نطالب بمحاكمة كل من تسبب في المشاركة للهجرة السرية عبر قوارب الموت باقصى عوقبة ممكنة لأنهم سببوا بكثرة بمغامرة حياة شبابنا وشباتنا إلى التهلكة ويلجؤون إلى العبور عبر البحر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
لو كانت ظروف ملائمة لجميع الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا لفكروا في الهجرة السرية عبر قوارب الموت لهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية..
شباب وقاصرين يعيشون معانات واحباط ولجؤون إلى التهلكة من أجل تحقيق احلامهم الوهمية ولكن للاسف الشديد المسؤول الوحيد عن ما يحدث لشبابنا وشباتنا هي الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الشباب.
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للدرك الملكي على مجهوداتهم المبذولة والسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين يلهبون أموال الناس من أجل الهجرة السرية عبر قوارب الموت فالف شكر مرة أخرى.
هؤلاء الاشخاص يريدون سرقة واختلاس أموال الناس بأي وجه كان ويشجعون الشباب على الهجرة السرية ويستغلونهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.