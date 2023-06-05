والد حسام حبيب:”أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز إبني شيرين”

2023-06-05 / 11:00
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القسم الفني

علق حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زوج المطربة شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات التي تعرض لها، بعدما صرح بأنه يرى أن زوجة ابنه تستحق لقب “صوت مصر”، قبل أن يتراجع ويؤكد أن لا أحد من مطربي ومطربات اليوم يستحق اللقب.

وكتب حسين عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “والناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر، أنا كنت بجامل ابني ومراته، لكن للحق أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين واخد فلوسي، وده الفرق لما كان متجوز هنا اللي قالت له عيب تاخد فلوس أبوك اشتغل، وكفي نفسك”.

جدير بالذكر الفنانة شيرين عبدالوهاب عادت مؤخرًا لاستئناف نشاطها الفني، وشاركت في إحياء حفل روائع محمد الموجي، مع عدد من نجوم الأغنية في الوطن العربي، من بينهم: أنغام، صابر الرباعي، ماجد المهندس وعبادي جوهر، كما التقت قبل أيام بجمهورها في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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