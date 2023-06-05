بالدموع.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويودع الجماهير
هبة بريس - وكالات
شهد ملعب سان سيرو لحظات مؤثرة عندما ودع النجم السويدي الكبير، زلاتان إبراهيموفيتش، ليل الأحد/الإثنين، ملعب فريقه ميلان بدموع الفراق.
وجاء ذلك قبل انطلاق المباراة التي جمعت ميلان بفريق هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وظهر إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو للمرة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، وسط تواجد زوجته وأبنائه.
وظهرت على وجه إبراهيموفيتش مشاعر الحزن والوداع، حيث حاول أن يكبت دموعه، لكنه لم يستطع وبدت الدموع تنساب من عينيه، وقام بتوجيه قبلاته نحو الجماهير المحبة التي قدمت له التهاني والتحية قبل انطلاق المباراة.
وقال زلاتان للجماهير وهو تغالبه الدموع، “حان الوقت لأقول الوداع لكرة القدم وليس الوداع لكم”.
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9 تعليقات
قدوة لكل اللاعبين وخير دليل على الاصرار وتقديم الوداع ..
وداعاً إبراهيموفيتش..
نتمنى له مسيرة موفقة ان شاء الله تعالى..
كان هداف الفريق الميلاني الايطالي..
هناك العديد من الاعتزال الكروي من طرف الاعبيين ..
ابراهيموفيتش احسن لاعب ومهاجم..
نتمنى له حياة سعيدة وعمر مديد ..
الجمهور الأكثر ثقافة كروية والأكثر إخلاصا هو الجمهور الإيطالي الذي ودعه بدموع…
كل التوفيق والنجاح والسداد والاحترام لزلاتا ابراهيموفيتش..
وداعا أسطورة كرة القدم ابراهيموفيتش..