ترويج محتويات إباحية لـ”أطفال” تجر فرنسيا للاعتقال بفاس

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار فاس سايس، من توقيف مواطن من جنسية فرنسية يبلغ من العمر 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج محتويات رقمية إباحية تخص أطفال قاصرين.

وجرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات الفرنسية، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه في تحميل واستعمال وتقاسم محتويات رقمية ذات طابع إباحي على شبكة الانترنيت، تتعلق بالاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين بدول أجنبية، وهي الأفعال الاجرامية التي جرى رصدها في إطار استغلال قنوات التعاون الأمني الدولي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة اليه.

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