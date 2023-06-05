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مسؤول ليبي: المغرب يشهد التوقيع على مخرجات “6+6”

2023-06-05 / 09:14
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هبة بريس - وكالات

كشف مسؤول ليبي، أن مدينة بوزنيقة ستشهد اليوم الإثنين التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.

وفي تصريحات خاصة للأناضول، أفاد المسؤول الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن “رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيحضران توقيع الاتفاق غدا في المغرب”.

وقال المسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، متحدثا من المغرب، إن “التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي، إلا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، رفض الذهاب إلى المغرب، وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا”.

وأشار إلى أن “المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة”.

وعن فحوى مخرجات اللجنة، قال المسؤول الليبي إن “اللجنة توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات والتي بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد”.

ورفض المسؤول الليبي الإفصاح بشكل مفصل عما تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكنه أوضح أن “اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    أين الإجماع !!!؟؟؟
    في مقال نشره موقع “الجزيرة” يوم:04/06/2023، نقلته عن وكالة الأناضول جاء فيه ما نصه:
    ” أعلن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحزب العدالة والبناء في ليبيا، رفضهم مخرجات لجنة “6+6” “. انتهى الاقتباس

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