طقس الإثنين.. أمطار مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-05 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، الهضاب العليا الشرقية وشمال الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا بمرتفعات الريف حيث ستكون مرفوقة بقطرات من الأمطار.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة ببعض الكتل الضبابية في السهول الشمالية والسواحل الوسطى، فضلا عن تناثر بعض الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وكذا الهضاب العليا الشرقية، ما بين 18 و22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد. وستكون ما بين 13 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار ، فستنخفض بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر هادئا في البحر الأبيض المتوسط، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والعرائش، وما بين طرفاية وبوجدور ، وقليل الهيجان بباقي السواحل الأطلسية .

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‫10 تعليقات

  4. هذه التساقطات المطرية كان لها أثر إيجابي على حقينة السدود والفرشة المائية..

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