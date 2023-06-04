اطلاق عملية “مرحبا” لسنة 2023 ابتداء من 5 يونيو

2023-06-04 / 21:52
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هبة بريس - و م ع

بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن نسخة 2023 من عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو والى غاية 15 شتنبر.

وأفاد بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ، التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية مع باقي المتدخلين، بأنها قامت بتشغيل 24 فضاء للاستقبال داخل المغرب وبالخارج لاستقبال ومواكبة افراد الجالية المقيمين بالخارج خلال العبور والرجوع من والى المغرب طيلة فترة العملية الممتدة لثلاثة اشهرو نصف.

فداخل المغرب، يضيف البلاغ ،”تم تشغيل 18 فضاء للاستقبال بكل من موانئ طنجة المتوسط ، طنجة المدينة، الحسيمة والناظور، وبمعابر باب السبتة وباب مليلية، وبمطارات الدار البيضاء محمد الخامس، والرباط سلا، وجدة أنجاد، أكادير المسيرة، فاس سايس، مراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة وكذلك بباحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتازاغين وسمير المضيق”.

أما خارج التراب الوطني، فتتواجد مراكز الاستقبال “مرحبا” الستة على مستوى الموانئ الأوروبية: ألميريا، الجزيرة الخضراء، موتريل، سيت، مرسيليا وجنوة.

ويستمر تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية المعتادة على مستوى مراكز الاستقبال التابعة لعملية مرحبا داخل وخارج التراب الوطني، معززة بوجود المساعدات الاجتماعيات على متن السفن خلال المسافات الطويلة مثلما تم خلال النسختين الاخيرتين.

وذكر البلاغ انه لإنجاح العملية عبئت المؤسسة أكثر من 1400 شخص من أطر المؤسسة ومساعدات اجتماعيات وأطباء واطر شبه الطبية ومتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم.

و أشار البلاغ إلى أن خدمة الاتصال مرحبا متوفرة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم طيلة مدة العملية على مستوى المكتب المركزي للتنسيق (خلية التتبع اليومي للعملية)، للتواصل مباشرة من المغرب على الرقم الاخضر المجاني 0800002323 و 0808690793 -رقم جديد وضع رهن اشارة الجلية للاتصال المباشر مع المكتب المركزي.

ومن الخارج يمكن الاتصال على أرقام الهواتف التالية:

ايطاليا (جنوة) 00393406859385

فرنسا (مرسيليا)0033601351071

فرنسا (سيت)0033619594359

اسبانيا (موتريل)0034631243474

إسبانيا (ألميريا)0034612428784

اسبانيا (الجزيرة الخضراء) 0034612586780.

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‫8 تعليقات

  2. نتمنا وصولكم بالف خير وصحة وسلامة يارب العالمين ويستركم الله في طريقكم الا وطنكم مرحبا بكم

  3. نتمنا من الله ان يعينكم علا مشقة الصفر ووصولكم لي وطنكم الحبيب بالف خير انشاالله

  5. الشكر كل الشكر والتقدير والاحترام لي الصاهرين والعاملينا علا خدمات مرحبا

  6. نتمنا لكم طريق السلامة ودائما الله الوطن الملك ونصر ملكنا الحبيب المهتم الاول في وصولكم الينا حفضه الله ونصره

  7. الله ينصر سيدنا وحبيبنا محمد السادس المسير والواقف دائما علا تسيير مرحبا حتى تمر علا مستوا عال حفضه الله ونصره الله

  8. نتمنا لي مغاربتنا ان يوفقهم الله في طريقهم لي بلدانهم وان يعبرون البحر انشاالله بالف خير ويصلون الينا في صحة وعافية وستر من الله

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