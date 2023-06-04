اختتام الدورة الـ11 لمهرجان ماطا الدولي للفروسية

هبة بريس - متابعة

تختتم هذا المساء فعاليات المهرجان الدولي للفروسية ماطا، في دورته الحادية عشرة, حيث نظمت هذه الدورة على مدار ثلاثة أيام بقرية أزنيد بالجماعة الترابية أربعاء عياشة بإقليم العرئش.

ومعلوم أن المهرجان الدولي لفروسية ماطا ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،على مدى ثلاثة ايام،من 2 الى 4 يونيو 2023,بدائرة مولاي عبد السلام ابن مشيش،جماعة اربعاء عياشة بإقليم العرائش،ويتميز بالعديد من الأنشطة التراثية والثقافية و الفنية،بالاضافة الى معرض التعاونيات .

وقد عرف يوم الافتتاح حضور متميزا،في مقدمته نزار بركة وزير التجهيز والماء ،و رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة،والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية،و عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم،بالاضافة الى عدد من الشخصيات والمسؤلين والمنتخبين المغاربة و الاجانب .

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