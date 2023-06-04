جنوب إفريقيا.. 8 قتلى في إطلاق نار في نزل شرق البلاد

هبة بريس - وكالات

اقتحم مسلحون غرفة في نزل للرجال بالقرب من مدينة ديربان شرق جنوب إفريقيا، وقتلوا 8 أشخاص وأصابوا اثنين، في أحدث عملية إطلاق نار جماعي في البلاد، وفقا لبيان الشرطة يوم الأحد.

وأعلن مقتل سبعة رجال على الفور عقب إطلاق النار في ساعات ما قبل فجر السبت في بلدة أوملازي، وقالت الشرطة إن رجلا ثامنا توفي يوم الأحد.

ونقل اثنان آخران إلى المستشفى مصابين بجروح، أحدهما قفز من النافذة هربا من الرصاص.

وقالت الشرطة إن 12 رجلا كانوا في الغرفة يشربون الخمر عندما اقتحمها عدد من المسلحين وأطلقوا النار عليهم ثم فروا هاربين، لم يصب اثنان من الرجال في الغرفة بأذى.

وتعد جنوب إفريقيا من بين الدول العشر صاحبة أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، حيث شهدت موجة من عمليات إطلاق نار جماعية في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام سجلت عمليتي إطلاق نار جماعي على الأقل، حيث قتل ثمانية أشخاص بالرصاص في حفل عيد ميلاد في يناير، فيما قتل 10 أفراد أسرة بينهم طفل بمنزل في أبريل.

وشهد العام الماضي مقتل 22 شخصا في يوم واحد في ثلاث عمليات إطلاق نار منفصلة في حانات في مناطق مختلفة من البلاد.

قالت الشرطة ونشطاء المجتمع إن جنوب إفريقيا تمتلك قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، لكنها تواجه مشاكل خطيرة تجاه الأسلحة النارية غير القانونية.

بلغ متوسط أعداد ضحايا الأسلحة النارية في جنوب إفريقيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 30 شخصا، وفقا لإحصاءات الجريمة الرسمية، وخلال الأشهر الثلاثة نفسها، سجلت الشرطة أكثر من 4000 حالة حيازة أسلحة أو ذخيرة بشكل غير قانوني.

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