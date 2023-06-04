تألق القفطان المغربي خلال مهرجان بإسطنبول

2023-06-04 / 20:28
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هبة بريس - و م ع

جرى، اليوم الأحد بإسطنبول، الاحتفاء بأصالة وتميز القفطان المغربي، وذلك خلال الدورة الأولى من مهرجان “غولدن إنترناشيونال قفطان”.

وتميز هذا الحدث، الذي عرف حضور جماهير من مختلف الجنسيات وأفراد من الجالية المغربية بإسطنبول، بتنظيم عروض أزياء لثلة من المصممات المغربيات، من داخل وخارج تركيا، في مجال القفطان المغربي.

ومن خلال عروضهن، سهرت كل من مريم المزواك، وفاطمة الزهراء الطيب، وهند المدياني، وأخريات، على تثمين القفطان المغربي، وتسليط الضوء على تنوع هذا الموروث الثقافي الأصيل الذي يميز المملكة المغربية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت مديرة مهرجان “غولدن أنترناشيونال قفطان”، وفاء افقير، إن هذا الحدث الثقافي يروم التعريف بالقفطان المغربي لدى الجمهور التركي، وكذا لدى الجاليات العربية المقيمة بإسطنبول.

وأضافت السيدة افقير، أن المهرجان هو أول تظاهرة مخصصة للقفطان المغربي تنظم بتركيا، مسجلة حضور عدد من المصممات اللواتي ستعرض آخر إبداعاتهن الخاصة بالقفطان.

وسجلت أن المهرجان سهر كذلك على التعريف بالأزياء التقليدية لكل بلد مغاربي، من خلال تخصيص فقرة لذلك، علاوة على تكريم وتوزيع جوائز على عدد من الفاعلين في مجالات الأزياء والثقافة وصناعة المحتوى.

وتميزت هذه التظاهرة بعرض شريط يوثق لتاريخ القفطان المغربي وأبرز تصاميمه التي تختلف على حسب كل جهة في المملكة.

وتخلل هذا الحدث عدد من الفقرات الموسيقية نشطها فنانون مغاربة، لاسيما الفنانة كريمة غيث التي قدمت آخر أغانيها للجمهور الحاضر.

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