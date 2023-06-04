بعد مقال “هبة بريس “..إدارة مهرجان ” فيدادوك” تؤكد التشطيب على المخرج المعادي للوحدة الترابية للمملكة ضمن لائحة ضيوفها

2023-06-04 / 20:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد مقال الذي نشرته جريدة ” هبة بريس” بشكل حصري، بعد حصولها على معلومات ودلائل عن أحد الضيوف الذي كان ضمن لائحة الاسماء المشاركة في لجنة التحكيم بمهرجان ” فيدادوك” والذي تبث مشاركته في حملة عدائية بتمويل جزائري، حول القضية الوطنية الأولى للمغاربة، سارعت إدارة مهرجان الفيلم الوثائقي على التشطيب على هذا المشارك.

وقد توصلت الجريدة ببلاغ توضيحي من إدارة المهرجان الدولي الشريط الوثائقي بأكادير تناول ما يلي :

تعرب إدارة المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير، عن أسفها البالغ لما تم نشره بخصوص موقف أحد أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة، عن المسيرة الخضراء المظفرة.

موقف وتجاوز غير مسموح به لما أبانت عنه المسيرة الخضراء من تلائم وتصميم كل المغاربة لاستكمال استقلالهم و تحقيق الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين بذلك مغربية الصحراء و التلاحم القوي بين العرش و الشعب و القدرة على رفع التحديات التي تواجه بلادنا.

هذا، وتؤكد إدارة المهرجان بكل مكوناتها عن موقفها الثابت من عدالة و مشروعية قضيتنا الوطنية، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده لتحصين مقدساتنا العليا و الحفاظ عن عزة وكرامة الوطن و أمنه واستقراره وسيادة المملكة العلوية الشريفة ووحدتها الوطنية.

وشجبا واستنكارا لما تم الإعلان عنه، اتخذت إدارة المهرجان وفي حينه عدة إجراءات تمثلت أساسا في الاستغناء عن عضو اللجنة المذكور مع التنديد بموقفه.

كما تم التشطيب في كل المواقع الالكترونية ووسائل دعاية المهرجان عن كل ماله علاقة بالعضو المذكور. هذا، وستواصل إدارة المهرجان استقبال ضيوفها من أجانب و مغاربة و تنظيم هذه الدورة بكل حرفية مع تطبيق البرنامج العام المسطر لها في هذا الصدد.

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