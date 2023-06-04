القصر الكبير ..توقيف “راقي وهمي ” يتعاطى الهيروين وينصب على النساء
هبة بريس - مكتب طنجة
اعتقلت المصالح الأمنية ، بالقصر الكبير، أمس الجمعة 03 يونيو ، شخصا ينصب باسم “الرقية الشرعية” .
وبحسب مصادر مطلعة، فقدر جرى توقيف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدمت بها سيدة تفيد بتعرضها للنصب من طرف الموقوف مدعيا قدرته على “فك السحر وتزويجها” بعد أن حصل منها على مبالغ مالية مهمة .
وأضافت المصادر ذاتها ، إن الموقوف معروف بإدمانه على مخدر الهيروين، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة اليه .
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7 تعليقات
وماذا عن زوايا الشرك بالله بمساندة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية؟؟؟
أي شخص أصيب بكتئاب عصبي دائما يلتجؤ إلى الراقي وهذا خطأ ،لدينا أطباء كفؤ في المجال الطبي النفسي اللهم اهدينا وعافينا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
هذآ واعوذ بالله يسمى بالشرك بالله . اللهم أبعد هم عنا كما بعدت الأرض عن السماء ونطلب منك حسن الخاتمة واسترنا يأرحم الراحمين إنك أنت السميع المجيب.
يجب محاربة الراقين الذين يقومون بعمليات النصب وسرقة محتويات النساء من ذهب ومال وحسبنا آلله ونعم الوكيل من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول النساء.
من يريد ان يرقي نفسه فعليه بقراءة القرآن الكريم فهو شفاء أنزل على المسلمين والمسلمات. وهذا خير الكلام ما قل ودل.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. ألا بذكر الله تطمئن القلوب..) وهذا خير علاج..
يجب على المسلم والمسلمة أن يستعينا بالقران الكريم لأنه هو الدواء والعلاج وبه نستعين بالله العلي العظيم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.