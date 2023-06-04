القصر الكبير ..توقيف “راقي وهمي ” يتعاطى الهيروين وينصب على النساء

هبة بريس - مكتب طنجة

اعتقلت المصالح الأمنية ، بالقصر الكبير، أمس الجمعة 03 يونيو ، شخصا ينصب باسم “الرقية الشرعية” .

وبحسب مصادر مطلعة، فقدر جرى توقيف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدمت بها سيدة تفيد بتعرضها للنصب من طرف الموقوف مدعيا قدرته على “فك السحر وتزويجها” بعد أن حصل منها على مبالغ مالية مهمة .

وأضافت المصادر ذاتها ، إن الموقوف معروف بإدمانه على مخدر الهيروين، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة اليه .

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