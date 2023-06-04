سوق الصرف .. ارتفاع الدرهم مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,44 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 ماي 2023.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 354,5 مليار درهم بتاريخ 26 ماي 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي.
وخلال نفس الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 78,9 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و26,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 20,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 30 ماي (تاريخ الاستحقاق فاتح يونيو)، ما مجموعه 39,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 3,1 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات المباني ومواد البناء بنسبة 4,4 في المائة وشركات التوظيف العقاري بنسبة 1,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,1 في المائة.
في المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي الأغذية الفلاحية والمناجم بنسب بلغت 2,3 و4,2 في المائة على التوالي.
أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 785,7 مليون درهم، مقابل 434,2 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 147,1 مليون درهم، بعد 86,7 مليون درهم.
10 تعليقات
نحن ننتظر انخفاض أسعار المحروقات وغلائها وكما ننتظر من الحكومة رفع الأجور وانخفاض الأسعار الملتهبة..
إنها إشارة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور هههههههههههه.
اللهم اعطينا وبارك إنها بشارة خير على المغاربة استعدوا المفاجآت عما قريب هههههههههههه.
إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط وهي لصرف الدرهم المغربي فقط ، فهي عملة تصرف داخل الوطن . أما الأورو فهو لاصحابه خارج الوطن هههههههههههه.والفاهم يفهم.
إذا سافرنا إلى الديار الأوروبية هل نستخدم الدرهم المغربي أم الأورو… هههههههههههه
وما مصير الجالية المغربية التي تأتين لنا بالاورو من الديار الأوروبية ؟؟!!!!
هذآ طبيعي جدا لانه تصادف مع دخول الجالية المغربية إلى وطنهم ، هكذا العملات إما في انخفاض أو ارتفاع أو استقرار لا احد يعرف ماذا سيقع غذا…
إذا كان فعلا صحيح ما تدعون به بأن الدرهم المغربي ارتفع مقابل الأورو فإن هذا يعني سيكون ايجابيا في تخفيض اسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها وسيكون المغرب مزدهرا هههههههههههه.
إذا ارتفع الدرهم المغربي مقابل الأورو فهذا يعني في مصلحة الحكومة قبل كل شيء…
هذآ جميل ومميز جدا ولكن ما مصير المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية هل هناك من تعديلات تجاه الأجور هههههههههههه.