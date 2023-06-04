سوق الصرف .. ارتفاع الدرهم مقابل الأورو

هبة بريس - و م ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,44 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 ماي 2023.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 354,5 مليار درهم بتاريخ 26 ماي 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال نفس الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 78,9 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و26,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 20,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 30 ماي (تاريخ الاستحقاق فاتح يونيو)، ما مجموعه 39,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 3,1 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات المباني ومواد البناء بنسبة 4,4 في المائة وشركات التوظيف العقاري بنسبة 1,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,1 في المائة.

في المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي الأغذية الفلاحية والمناجم بنسب بلغت 2,3 و4,2 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 785,7 مليون درهم، مقابل 434,2 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 147,1 مليون درهم، بعد 86,7 مليون درهم.

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