إسرائيل تطالب مصر بـ”تحقيق شامل مشترك” في مقتل ثلاثة من جنودها

هبة بريس - وكالات

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتحقيق شامل مشترك مع مصر في مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد فرد تأمين مصري، واصفا إياه بأنه هجوم إرهابي.

وقال نتانياهو لمجلس الوزراء في تصريحات نقلها التلفزيون: “بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا ومفصلا”. وأضاف: “سنُحدث إجراءات وأساليب العمليات وأيضا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية”.

وأكدت مصر أنها تعمل بالتعاون مع إسرائيل للتحقيق في الواقعة التي حدثت السبت، علما بأن المنطقة الحدودية هادئة في العادة بالنظر إلى التعاون الأمني الوثيق بين الجانبين.

وعن هذه الواقعة، كشف الجيش الإسرائيلي أن فرد أمن مصريا قتل اثنين من جنوده بالرصاص في الساعات الأولى من صباح السبت بعد أن عبر السياج الحدودي. وقال المتحدث باسمه دانيال هاجري في مقابلة مع موقع واي.نت الإسرائيلي: “نفذنا عمليات تمشيط للمنطقة من لحظة إعلان الواقعة الإرهابية… تم إرسال طائرة مسيرة وعلى مسافة 1,5 كيلومتر داخل إسرائيل تم تحديد وجود مشتبه به”.

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