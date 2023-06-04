طنجة ..مصــ..ـرع سيدة في حادث سقوط مصعد عمارة سكنية
هبة بريس - مكتب طنجة
لقيت سيدة مصرعها أمس السبت ، متأثرة بإصابات بليغة تعرضت لها في حادث سقوط مصعد عمارة سكنية بمجمع “أجيال “بمدينة طنجة.
وبحسب مصادر مطلعة ، فقد كانت الضحية رفقة ابنتها داخل مصعد عمارة سكنية بالمجمع المذكور، قبل أن يتسبب عطل تقني في سقوطه حيث وجدت الضحية في وضع صعب لم تنفع معه الاسعافات الطبية بعد نقلها صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة .
ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، فيما تخضع ابنتها للمراقبة الطبية .
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9 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل توفية بسبب الاهمال وعدم مراقبة المصعد في كل وقت وحين إنها أرواح السكان الموجودين بتلك العمارة..اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يآرب.
أين هي الجودة في هذا المصعد ولكن للاسف الشديد غياب تام في المختصين في صيانة هذا المصعد لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة يآرب.
هكذا أرواح السكان هذه العمارة رخيصة عندهم ، المسؤول الوحيد عن هذا الحدث هو صاحب العمارة الذي أهمل مسؤوليته هو من يعاقب عن هذا الحدث المؤلم والمحزن الذي ذهب ضحيتها هذه السيدة ..
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة .
اللهم ارحمها برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون ولكن لابد من معاقبة كل من كان سببا في وقوع هذا الحدث المؤلم والمحزن إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هناك بعض مصاعد رخيصة الثمن والجودة ويلتجؤون اصحاب العمارات بشرائها ولا يعلمون أنهم يدفعون أرواح السكان في الخطر والمثل المغربي يقول ( عند رخصو تخلي نصو) اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
لماذا تؤدى اثمنة شهريا للصعود في المصعد وللأسف الشديد يحدث مثل هذه الحالات التي يذهب ضحايا الابرياء والمسؤول الوحيد هو صاحب العمارة الذي أهمل مسؤوليته تجاه سكان العمارة. يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره على الاهمال وعدم المراقبة المستمرة في صيانة المصعد.
ربما صاحب العمارة يعجز عن دفع ثمن الصيانة للشركة الذي اشترى منها هذا المصعد وها هي نتيجة الاهمال وعدم مراقبة المصعد وللأسف الشديد ذهبت ضحيته هذه السيدة وابنتها ، نتمنى الشفاء العاجل لابنتها المصابة والرحمة والمغفرة لأمها رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على اصحاب العمارات السكنية أخذ الحيطة والحذر من المصعد ومرقبته باستمرار حتى لايقعوا مثل ما وقع لهذه العمارة ، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.