حرائق الغابات تنتشر شرق كندا والسلطات تضطر لعمليات إجلاء في كيبيك

2023-06-04 / 17:12
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هبة بريس _ وكالات

اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية في كندا لإخلاء منازلهم، نهاية الأسبوع، بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة، وقال وزير الأمن العام في كيبيك، فرانسوا بونارديل، إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

وتم نشر القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل ماي، كما جرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا يوم الخميس، وجاءت مساعدات أيضا من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا، كما يتوقع وصول المزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.

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