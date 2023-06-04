أنور الغازي يطرق أبواب المنتخب المغربي.. ويؤكد :”أنتظر فقط دعوة من الركراكي”

هبة بريس : رياضة

طرق أنور الغازي، لاعب بي اس في آيندهوفن الهولندي أبواب المنتخب الوطني المغربي، بعدما كان قد رفض في وقت سابق حمل القميص الوطني وفضل اللعب لمنتخب هولندا.

وقال الغازي في تصريح له :”والدي على تواصل مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأنا مستعد لحمل القميص الوطني وأنتظر فقط دعوة من الركراكي”.

وأضاف :”أعلم أن الجامعة تعمل على تغيير جنسيتي الرياضية من الهولندية إلى المغربية، ولا اعلم أين وصلت الأمور، لكني مستعد للعب مع المنتخب المغربي”.

يشار إلى أن أنور الغازي من مواليد سنة 1995 ويلعب كنجاح أيمن، وقد سبق له اللعب لكل من أياكس أمستردام وليل وأستون فيلا وإيفرتون، كما لعب مباراتين مع المنتخب الهولندي للكبار في تصفيات كأس أمم أوروبا.

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