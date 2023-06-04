هازارد يودع ريال مدريد بعد سنوات الفشل

هبة بريس

بعد تعاقده مع ريال مدريد صيف العام 2019 في صفقة بلغت قيمتها 114 مليون دولار، لم تكن مسيرة الدولي البلجيكي السابق، إدين هازارد، كما يتمناها مشجعو النادي الملكي الإسباني.

وعانى هازارد، البالغ من العمر 32 عاما، من إصابات ومشكلات جسدية عدة خلال السنوات التي قضاها مع ريال مدريد، مما ساهم في إنهاء علاقته مع نادي العاصمي قبل نهاية عقده.

والسبت، أعلن ريال مدريد أن جناحه هازارد سيغادر النادي بعد أربعة أعوام لم تكن على مستوى التوقعات للاعب الذي وصفت صفقة انتقاله إلى نادي العاصمة بأنها “تاريخية”.

وقال النادي الملكي في بيان: “توصل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق لإنهاء عقده اعتبارا من 30 يونيو 2023″، مضيفا أنه “يعبّر عن تعاطفه مع هازارد ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته”.

وعند وصوله لمدريد قادما من لندن عام 2019، كان هازارد قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 وناديه تشلسي للفوز بالدوري الأوروبي، وخلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في العالم.

لكن الخطة لم تسر كما كانت متوقعة، ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، فإن مسيرة هازارد مع النادي الملكي تميزت بالإصابات المتكررة التي قد تصل إلى 18 إصابة مختلفة

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