التونسية أنس جابر تبلغ الدور الرابع من بطولة رولان غاروس

2023-06-04 / 15:38
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هبة بريس _ رياضة

بلغت النجم التونسية أنس جابر الدور الرابع في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الصربية أولغا دانيلوفيتش مساء أمس السبت.

وأنهت أنس، المصنفة سابعة في البطولة، المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6، و6-4، و6-2، وذلك في غضون ساعتين و12 دقيقة.

تواجه النجمة التونسية في الدور المقبل من بطولة رولان غاروس، اللاعبة الأمريكية برناردا بيرا.

وعادلت أنس بالتالي أفضل نتائجها في رولان غاروس، حيث سبق أن وصلت إلى الدور الرابع مرتين من قبل عامي 2020 و2021.

وعانت أنس في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، وحققت أول ألقابها في دورات الألف نقطة في مدريد

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