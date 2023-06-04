قناة سعودية : نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع بنزيما

هبة بريس

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأحد، أن نادي اتحاد جدة لكرة القدم توصل لاتفاق رسمي لضم النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يرحل عن ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقالت القناة إن العقد بين فريق الاتحاد وبنزيما البالغ من العمر 35 عاما سيمتد لموسمين

كريم بنزيما، بعد مسيرة حافلة امتدت إلى نحو 14 عاما.

وقال النادي الملكي إنه اتفق مع بنزيما (36 عاما)، على وضح حد للمسيرة الحافلة، مضيفا أن “ريال مدريد يريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

وأضاف: “وصل كريم إلى نادينا في عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن درعنا وقميصنا، فاز بـ 25 لقبًا ، وهو رقم قياسي لريال مدريد”.

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