سيميوني يستدعي الثنائي المغربي ريحاني والجباري لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

هبة بريس : رياضة

استدعى الارجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الثنائي المغربي عبد الله ريحاني وسليم الجباري لمباراة فريقه ضد فياريال، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الاسباني.

وتواجد الثنائي المغربي المذكور ضمن قائمة المباراة بعدما تدربا مع الفريق الأول لاتلتيكو مدريد طيلة الايام الأخيرة.

ومعلوم أن عبد الله ريحاني وسليم الجباري سيلتحقان غدا الاثنين بمعسكر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للمشاركة في دوري تولون الدولي بفرنسا.

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