مهرجان يستضيف مخرج دعم أطروحة البوليساريو

2023-06-04 / 13:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قبل أقل من سنة، قامت وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي بمنع مخرج شاب من توزيع وإنتاج أفلام داخل المغرب، بسبب عدم احترامه للقضية الأولى، وهي الصحراء المغربية. حيث قام المخرج بإدراج أغنية لمريم الحسن في فيلم مغربي تم دعمه من قبل السلطات المختصة في المجال السينمائي. وبعد مرور شهرين على هذه الواقعة، قام المركز السينمائي المغربي بإلغاء الحفل الختامي للمهرجان الوطني للأفلام الحسانية في العيون، وذلك بسبب فيلم من إخراج ماجدة بنكيران.

ويبدو أن هذا الفيلم يحتوي على تصريح من مشارك في الفيلم يتجاهل شخصية زعيم القبيلة الصحراوية ركيبات.

واليوم في أكادير، يدعو مهرجان “فيدادوك” مخرجًا شابًا من أصل مغربي ليكون عضوًا في لجنة التحكيم. اسمه نادر بوحموش وتبلغ ميزانية هذا المهرجان أكثر من 25000000 مليون درهم. وفي كتيب المهرجان، لم ينسوا أن يشكروا والي أكادير، ووزير الثقافة، و عمدة المدينة.

وقد شارك المخرج الشاب في فيلم تم تمويله من قبل الجهات الجزائرية، وهدفه هو مهاجمة ملف الصحراء المغربية. يحمل الفيلم عنوان “الحياة تنتظر: استفتاء ومقاومة في الصحراء الغربية” وتم إخراجه من قبل مخرجة تعمل على تلبية الطلبات. وهل تعرفون ما يقوله هذا الشاب في ذلك الفيلم؟ ببساطة، يزعم أن المغرب غزى الصحراء الغربية.

وأن جميع المشاركين في المسيرة الخضراء هم جهلة لم يتلقوا تعليماً، ويزعم أن الراحل الحسن التاني ناور الجيش الإسباني ومنعه من التصدي للمشاركين في المسيرة الخضراء لأنهم من الأطفال والنساء. ووفقًا له، يستغل المغرب دائمًا ثروات الصحراء.

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‫2 تعليقات

  2. كان يجب اقالة وزير الثقافة إثر هذه الفضيحة المذوية أو بمعنى أصح الفضائح واحدة تلو الأخرى ونستغرب عدم محاسبة المسؤولين الخونة.

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