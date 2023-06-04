Rescue workers search for survivors at the site of a landslide that occurred in Gengdi village, Puge county, Sichuan province, China August 8, 2017. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

الصين.. م…قتل 14 شخصا جراء انهيار أرضي بإقليم سيتشوان

2023-06-04 / 12:51
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هبة بريس _ وكالات

لقي 14 شخصا حتفهم وفُقد أثر خمسة في أعقاب انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت حكومة المقاطعة في بيان على الإنترنت، إن الانهيار الأرضي “وقع على قمة جبل” في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان وأن “أعمال البحث والإنقاذ انطلقت بشكل عاجل”.

ووقع الانهيار الأرضي في حوالي الساعة السادسة (22:00 بتوقيت غرينتش)، صباح الأحد، وفقا لرويترز.

وذكر التلفزيون الصيني أن أكثر من 180 عامل إنقاذ انتقلوا إلى موقع الحادث، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية.

وأشارت بيانات الأرصاد الجوية إلى أن مدينة ليشان تعرضت لأمطار غزيرة على مدى اليومين السابقين للحادث.

ويقع الموقع في منطقة جبلية على بعد حوالي 240 كيلومترا من عاصمة مقاطعة تشنغدو. وتتعرض المنطقة النائية ذات الغابات الكثيفة لكوارث طبيعية بينها الانهيارات الأرضية والزلازل.

وتتكرر الانهيارات الارضية في المناطق الريفية والجبلية في الصين، وبخاصة في مواسم الأمطار الغزيرة.

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