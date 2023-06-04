إنزكان : جريمة بشعة..سيدة ترمي رضيعة من طابق 3 بمنطقة القليعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد حي الكويت بالجماعة الترابية القليعة ضواحي مدينة إنزكان، مأساة حقيقية، بعدما قامت سيدة برمي رضيعة من الطابق الثالث وترديها قتيلة وسط دهول والدة الطفلة الضحية والجيران

وفي تفاصيل هذه القضية، كانت أم الضحية بعد زوال يوم أمس السبت، منشغلة بمنزلها، بعدما سمعت طرق الباب ففتحت لتجد إبن الجارة ( 15 سنة) يطلبها ان تسلمه رضيعتها ( جنات) لان والدته تريد رؤيتها وتقبيلها، وهو ما استجابت له الأم، لكن بعد لحظات، سمعت صراخ، لتجد جارتها تستعد لرمي الرضيعة من النافذة، ورغم توسل الام لجارتها بعدم ارتكاب هذا الفعل الاجرامي، غير انها لم تكترث لذلك، لترمي الرضيعة وتتوفى على الفور، بينما شرعت الجارة في الرقص وهي تقول لأم الطفلة ” صافي راني هنيتك منها) .

ويرجح أن تكون الجارة تعاني من مرض نفسي، غير أن والدة الطفلة تؤكد أنه لو كانت تعاني من مرض نفسي لقتلت اولادها ( طفل في 15 ربيع و فتاة في 18 عام) .

وقد تم إعتقال الجانية وولدها، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل الاستماع لهما في المنسوب لهما، قبل بداية محاكمتها .

وخلفت هذه الواقعة خوف وحزن بالحي من طرف الجيران، بعد أن عاينوا جثة طفلة بريئة وهي مضرجة في دماءها .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0