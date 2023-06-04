اخنوش يتسلم تقريرا من “الوسيط” بشأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

2023-06-04 / 11:21
0
هبة بريس _ الرباط

توصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وعقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة. وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

ونوهت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، والسيد رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق…

2023-06-04 / 11:04
Photo of إفران.. تسمين الغنم ببراز الدجاج يطيح ب 3 أشخاص وحجز 218 رأس

إفران.. تسمين الغنم ببراز الدجاج يطيح ب 3 أشخاص…

2023-06-04 / 09:34
Photo of طقس الأحد.. انتشار سحب منخفضة

طقس الأحد.. انتشار سحب منخفضة

2023-06-04 / 09:11
Photo of كاتبة الدولة الاسبانية تدعو دول أخرى للاقتداء بنموذج تدبير قضية الهجرة مع المغرب

كاتبة الدولة الاسبانية تدعو دول أخرى للاقتداء بنموذج تدبير…

2023-06-03 / 21:38
Photo of “امتحان المحاماة”..مؤسسة وسيط المملكة توصي بالاعلان عن امتحان جديد

“امتحان المحاماة”..مؤسسة وسيط المملكة توصي بالاعلان عن امتحان جديد

2023-06-03 / 20:57
Photo of تطوان..تنسيق بين الأمن و”الديستي” يطيح بمروجي أجهزة الغش في الامتحانات

تطوان..تنسيق بين الأمن و”الديستي” يطيح بمروجي أجهزة الغش في…

2023-06-03 / 20:23
Photo of فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

2023-06-03 / 19:05
Photo of العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis” بساحل فم الواد

العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis”…

2023-06-03 / 19:01
Photo of السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

2023-06-03 / 18:33
Photo of المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على ابتكار ممارسات جديدة للتعليم والتعلم

المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على…

2023-06-03 / 17:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق