نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (25- 40 ملم) مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (25- 40 ملم) مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستهم كلا من ميدلت وفكيك وبولمان وأزيلال وتنغير ، اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال وإلى غاية الحادية عشرة ليلا .
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10 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
نتمنى استمرار هاته التساقطات المطرية..
الحمد لله. على الفلاحين أخذ الحيطة والحذر من الأمطار الرعدية المسحوبة بالبرد لانها تؤثر على الفواكه والخضر الصيفية..
أمطار الخير والرحمة التي ستكفي لسد حاجيات المواطنين لأشهر اخرى..
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على هاته الامطار ..
الحمد لله انفرجت بفضل الامطار الخير..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
رغم تضرر المحصول الزراعي من القمح وغيره الا ان هاته الامطار لها تأثير كبير على حقينة السدود..
امطار البركة والرحمة . اقوله تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي »..