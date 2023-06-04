نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (25- 40 ملم) مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستهم كلا من ميدلت وفكيك وبولمان وأزيلال وتنغير ، اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال وإلى غاية الحادية عشرة ليلا .

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