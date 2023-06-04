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نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

2023-06-04 / 11:04
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية (25- 40 ملم) مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستهم كلا من ميدلت وفكيك وبولمان وأزيلال وتنغير ، اليوم الأحد، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال وإلى غاية الحادية عشرة ليلا .

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‫10 تعليقات

  2. الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..

  4. الحمد لله. على الفلاحين أخذ الحيطة والحذر من الأمطار الرعدية المسحوبة بالبرد لانها تؤثر على الفواكه والخضر الصيفية..

  9. رغم تضرر المحصول الزراعي من القمح وغيره الا ان هاته الامطار لها تأثير كبير على حقينة السدود..

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