بايدن يوقع قانونا يتيح للبلاد تجنب التخلف عن سداد الدين

هبة بريس

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، بعد أسابيع من المواجهة السياسية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأقر الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع قانونا يسمح برفع سقف الدين العام للولايات المتحدة ويتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، إضافة الى تحديده عددا من الأهداف في الموازنة.

وأشاد الرئيس جو بايدن بهذه الخطوة، باعتبارها “انتصارا كبيرا للاقتصاد والشعب الأمريكي”، مضيفا أنه “يتطلع إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري على مدى أسابيع”.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أكد قبيل التصويت، أن مشروع قانون زيادة الدين الأمريكي وخفض الإنفاق في الميزانية لن يؤثر على القدرة الدفاعية للولايات المتحدة، وقدرتها على مواجهة روسيا والصين وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، يوم الأربعاء، مشروع القانون الذي يعلق العمل بسقف الدين العام إلى غاية 2025.

وينص مشروع القانون على زيادة سقف الدين الوطني حتى يناير 2025 مقابل تنفيذ إصلاحات اقترحها الحزب الجمهوري، تشمل على الخصوص إعادة توزيع الأموال المخصصة للمساعدة الطارئة أثناء جائحة كوفيد19، وإعادة تخصيص جزء من تمويل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ويفوق سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو رقم قياسي في العالم مقارنة بكل الديون السيادية في العالم

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