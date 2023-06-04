بايدن يوقع قانونا يتيح للبلاد تجنب التخلف عن سداد الدين

2023-06-04 / 10:47
0
هبة بريس

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، بعد أسابيع من المواجهة السياسية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأقر الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع قانونا يسمح برفع سقف الدين العام للولايات المتحدة ويتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، إضافة الى تحديده عددا من الأهداف في الموازنة.

وأشاد الرئيس جو بايدن بهذه الخطوة، باعتبارها “انتصارا كبيرا للاقتصاد والشعب الأمريكي”، مضيفا أنه “يتطلع إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري على مدى أسابيع”.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أكد قبيل التصويت، أن مشروع قانون زيادة الدين الأمريكي وخفض الإنفاق في الميزانية لن يؤثر على القدرة الدفاعية للولايات المتحدة، وقدرتها على مواجهة روسيا والصين وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، يوم الأربعاء، مشروع القانون الذي يعلق العمل بسقف الدين العام إلى غاية 2025.

وينص مشروع القانون على زيادة سقف الدين الوطني حتى يناير 2025 مقابل تنفيذ إصلاحات اقترحها الحزب الجمهوري، تشمل على الخصوص إعادة توزيع الأموال المخصصة للمساعدة الطارئة أثناء جائحة كوفيد19، وإعادة تخصيص جزء من تمويل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ويفوق سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو رقم قياسي في العالم مقارنة بكل الديون السيادية في العالم

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الهند تعلن “سبب” مأساة القطارات وتحدد “المسؤولين” عنها

الهند تعلن “سبب” مأساة القطارات وتحدد “المسؤولين” عنها

2023-06-04 / 10:36
Photo of الكويت تستعد لانتخابات جديدة وسط حالة “إحباط”

الكويت تستعد لانتخابات جديدة وسط حالة “إحباط”

2023-06-04 / 09:50
Photo of حكم قضائي على امرأة يؤجج اضطرابات في شرق ألمانيا

حكم قضائي على امرأة يؤجج اضطرابات في شرق ألمانيا

2023-06-04 / 09:24
Photo of محتجز منذ 7 سنوات بلبنان ..نجل القذافي يضرب عن الطعام احتجاحا على سجنه دون محاكمة

محتجز منذ 7 سنوات بلبنان ..نجل القذافي يضرب عن…

2023-06-03 / 22:09
Photo of وفاة سجين مغربي اختناقا بأحد السجون الايطالية

وفاة سجين مغربي اختناقا بأحد السجون الايطالية

2023-06-03 / 21:26
Photo of مقتـ..ـل جنود إسرائيليين ورجل أمن مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود بين البلدين

مقتـ..ـل جنود إسرائيليين ورجل أمن مصري في تبادل إطلاق…

2023-06-03 / 18:42
Photo of بسبب خلاف مع زوجته…وفاة مهاجر مغربي أضــ..ـرم النار في جسده بايطاليا

بسبب خلاف مع زوجته…وفاة مهاجر مغربي أضــ..ـرم النار في…

2023-06-03 / 18:16
Photo of السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

2023-06-03 / 17:20
Photo of أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي

2023-06-03 / 14:00
Photo of بسبب “الإخلال بالنظام العام”.. عمدة نيس يفرض حظرا على طارق رمضان 

بسبب “الإخلال بالنظام العام”.. عمدة نيس يفرض حظرا على…

2023-06-03 / 10:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق