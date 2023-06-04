إفران.. تسمين الغنم ببراز الدجاج يطيح ب 3 أشخاص وحجز 218 رأس
ع محياوي _ هبة بريس
تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين اللوح بإقليم إفران، يوم أمس الجمعة، بمنطقة سيدي المخفي (سيدي عدي)، من اعتقال 3 أشخاص وحجز 218 رأس من الغنم و 12 طن من فضلات (البراز) الدجاج، كانت معدة لتسمين أضاحي العيد كانت ستشكل خطرا على صحة الانسان.
وبحسب مصادر “ هبة بريس ” الخاصة، فقد كانت مصالح الدرك الملكي بعين اللوح التابع لسرية الدرك بأزرو، قد توصلت بمعلومات دقيقة حول الحادث ليتم انتقال عناصر الدرك الملكي الى عين المكان للقيام بالمتعين تحت إشراف قائد قيادة الدرك الملكي بسرية أزرو وبتعليمات القائد الجهوي بمكناس العين التي لاتنام، وعناصر الدرك بمركز الدرك بسيدي المخفي، مكنتها من الكشف على تسمين رؤوس أغنام موجهة في إطار الترقيم الخاص بأضاحي عيد الأضحى.
وأضافت مصادرنا، أن هذه العملية حضرتها السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مكونة من أطباء بيطرين، التي عاينت الحادث وتحرير محضر قانوني في القضية رفقة السلطات المحلية والدرك الملكي، قبل توقيف المشتبه فيهما في القضية.
وقد جرى وضع المشتبه فيهما، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث والاستماع إليهم في محضر قانوني، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم للعدالة بابتدائية أزرو.
18 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بعض الفلاحين همهم الوحيد هو تحقيق أرباح خيالية دون مراعاة الشروط الصحية التي يتم تصميمها ..
السجن ثم السجن والزجر ومصادرة رؤوس الأغنام لتوزيعها على الفقراء والمساكين..
من غشنا ليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم. على السلطات أن تقوم بالتشهير به لمعرفه الكل ..
حسبي الله ونعم الوكيل.شكرا الدرك الملكي على هذا المجهود ..
نتمنى ان تكون دوريات أمنية مكثفة خصوصا ونحن على عيد الاضحى ومراقبة انواع الاعلاف التي تقدم الى الاكباش..
شكرا الدرك الملكي على هذا المجهود الكبير..
صحة المواطنين معروضة لأمراض كثيرة..
يجب على كل فلاح ان يستحضر الرقابة الإلهية اكثر من الرقابة الأمنية ..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الى يوم الدين
معاقبتهم بالسجن أو حتى ان تكون معها غرامة قليلة في حقهم
اتقوا الله في ما خلق ستعاقبون في الدنيا والاخرة حسبنا الله فيكم وفي اعمالكم الاجرامية
الاعدان لمن يتاجر بارواح الناس، وبسبب لهم السرطانات
أللهم انتقم منهم في الدنيا والآخرة يارب العالمين انك تمهل ولا تهمل
هناك بشر لا ضمير لهم فاللهم ابعدهم عنا وفضح اعمالهم ونحتسبك عليهم في هذه الدنيا والآخرة يارب العالمين
ياربي السلامة الله يخود فيهم الحق خربو اللبلاد او اللعباد بفعايلهم انتاع الشيطان محترمو لابكمة ولا نعمة
زيد انهار تسمع خبار او واش من خبار الله يغرقليهم شقف ملكاو مايديرو
نتمنا من القضاء ان لا تاخذهم بهم رحمة ولا شفقة يستحقون اشد العقوبات حتا يكونون عبرة للاخرين
نحن في شهر فضيل شهر الحرومات وشهر عرفات اين خوف الخالق لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم