إفران.. تسمين الغنم ببراز الدجاج يطيح ب 3 أشخاص وحجز 218 رأس

ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين اللوح بإقليم إفران، يوم أمس الجمعة، بمنطقة سيدي المخفي (سيدي عدي)، من اعتقال 3 أشخاص وحجز 218 رأس من الغنم و 12 طن من فضلات (البراز) الدجاج، كانت معدة لتسمين أضاحي العيد كانت ستشكل خطرا على صحة الانسان.

وبحسب مصادر “ هبة بريس ” الخاصة، فقد كانت مصالح الدرك الملكي بعين اللوح التابع لسرية الدرك بأزرو، قد توصلت بمعلومات دقيقة حول الحادث ليتم انتقال عناصر الدرك الملكي الى عين المكان للقيام بالمتعين تحت إشراف قائد قيادة الدرك الملكي بسرية أزرو وبتعليمات القائد الجهوي بمكناس العين التي لاتنام، وعناصر الدرك بمركز الدرك بسيدي المخفي، مكنتها من الكشف على تسمين رؤوس أغنام موجهة في إطار الترقيم الخاص بأضاحي عيد الأضحى.

وأضافت مصادرنا، أن هذه العملية حضرتها السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مكونة من أطباء بيطرين، التي عاينت الحادث وتحرير محضر قانوني في القضية رفقة السلطات المحلية والدرك الملكي، قبل توقيف المشتبه فيهما في القضية.

وقد جرى وضع المشتبه فيهما، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث والاستماع إليهم في محضر قانوني، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم للعدالة بابتدائية أزرو.

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