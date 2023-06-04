حكم قضائي على امرأة يؤجج اضطرابات في شرق ألمانيا

هبة بريس _ وكالات

اندلعت اضطرابات في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا، مساء السبت، حيث احتج متظاهرون على حكم بالسجن على امرأة شابة لمشاركتها في هجمات على أشخاص يشتبه في أنهم من النازيين الجدد وغيرهم من المتطرفين اليمينيين.

وأضرمت النيران في عدة حواجز مصنوعة من صناديق القمامة ونقالات، ما أدى إلى إضاءة سماء الليل حتى وقت مبكر يوم الأحد.

كما أطلق المتظاهرون مفرقعات نارية، ونفذت الشرطة عددا من المداهمات لتفريق الحشود.

تم استخدام خراطيم المياه لإخماد النيران في بعض الحواجز المحترقة.

وأدانت محكمة ولاية دريسدن، الأربعاء، “لينا إي.” بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وإلحاق أضرار جسدية خطيرة بأشخاص، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات وثلاثة أشهر.

وبعد ساعات، قالت المحكمة إنه تم الإفراج عنها بموجب شروط غير محددة، بعد أن أمضت نحو عامين ونصف العام في الحجز قبل النطق بالحكم.

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