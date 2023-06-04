طقس الأحد.. انتشار سحب منخفضة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار أحيانا رعدية محليا بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة، وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن قطرات مطرية أو أمطار خفيفة ومتفرقة ستهم كذلك منطقة الريف.

ويرتقب، أيضا، انتشار سحب منخفضة أحيانا كثيفة نوعا ما ومصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل المتواجدة ما بين أكادير وطانطان، وتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية.

ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بكل من منطقة سوس، وأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا في البحر الأبيض المتوسط، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان على طول السواحل ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سيم، وسيدي إفني.

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