طقس الأحد.. انتشار سحب منخفضة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار أحيانا رعدية محليا بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة، وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن قطرات مطرية أو أمطار خفيفة ومتفرقة ستهم كذلك منطقة الريف.
ويرتقب، أيضا، انتشار سحب منخفضة أحيانا كثيفة نوعا ما ومصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل المتواجدة ما بين أكادير وطانطان، وتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية.
ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بكل من منطقة سوس، وأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا في البحر الأبيض المتوسط، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان على طول السواحل ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سيم، وسيدي إفني.
14 تعليقات
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة..
أمطار الخير والرحمة والمغفرة..
انتعاش جل مدن المغرب بالامطار النافعة..
رغم أنها جاءت متأخرة إلا أنها جاءت بالنفع الحمد لله على نعمه..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
نتمنى استمرار هاته التساقطات المطرية..
الحمد لله انتعاش لحقينة السدود..
الحمدالله على كل شيء قدير اللهم ارزقنا مطرا نافعا لادارا
ياالله انك رحمان رحيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شكرا لك على خير انت اعطيته لنا
ايام مرت والحمد لله ممطرة وباردة صبحان الله مبدل الاحوال من حال إلى حال
اللهم اسقينا غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا نافعا انك انت مولانا وانت ارحم بنا وبي كل من 🤲 دعاكا
نرجو من الله ان يرزقنا مايراه لنا نافعا ونحمده ونشكره على خيراته علينا وعلا عباده الصالحين