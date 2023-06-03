رولان غاروس: التونسية أنس جابر تتأهل لثمن النهائي

2023-06-03 / 23:19
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هبة بريس - وكالات

حافظت التونسية أُنس جابر على حلمها في التتويج بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب “رولان غاروس” بتأهلها للدور ثمن النهائي بعد تغلبها السبت على الصربية أولغا دانيلوفتيش بمجموعتين لواحدة 4-6 و6-4 و6-“2.

وبينما لم يكن ممكنا القيام بأفضل تحضير لرولان غاروس، بدت المصنفة سابعة عالميا في حالة جيدة جدا في مبارحتى الآن بعد أن وصلت إلى الدور الثالث دون أن تخسر أي مجموعة.

ولم تكن بداية الموسم جيدة للاعبة التونسية التي خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أن تفوز باللقب في تشارلستون وتنسحب من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

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