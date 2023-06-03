ميسي يودع رسميا فريق باريس سان جرمان الفرنسي

2023-06-03 / 22:34
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هبة بريس - رياضة

أعلن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رحيله رسميا عن صفوف الفريق الفرنسي، بعد عامين داخل حديقة الأمراء.

وصرح ميسي عبر قناة ESPN “سعدت للغاية بتمثيل باريس سان جيرمان، استمتعت حقا بالتواجد في النادي، واللعب بجوار هؤلاء اللاعبين المميزين”.

وأضاف ليو “أشكر إدارة النادي الفرنسي ومسئوليه على هذه التجربة الرائعة”.

وقضى النجم الأرجنتيني، موسمين بقميص البي إس جي، وحصد 3 ألقاب مع الفريق (الدوري الفرنسي مرتين – كأس السوبر المحلي).

ويستعد قائد التانجو، لظهوره الأخير مع باريس سان جيرمان في مباراة كليرمون، مساء اليوم السبت، في ختام الدوري الفرنسي.

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

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