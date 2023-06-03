محتجز منذ 7 سنوات بلبنان ..نجل القذافي يضرب عن الطعام احتجاحا على سجنه دون محاكمة

2023-06-03 / 22:09
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هبة بريس - وكالات

بدأ هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من 7 سنوات، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه دون محاكمة.

وقال محامي هانيبال القذافي، السبت، إن موكله جاد وسيواصل الإضراب عن الطعام “حتى النهاية”.

ونجل القذافي محتجز في لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه من سوريا، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي

وأصدر هانيبال المتزوج من لبنانية، بيانا وصف فيه أحواله، وقال: “كيف يمكن للسجين السياسي أن يحتجز دون محاكمة عادلة كل هذه السنوات؟”.

وكان مسلحون لبنانيون اختطفوا هانيبال، مطالبين بمعلومات عن مصير الداعية اللبناني البارز موسى الصدر، الذي فقد في ليبيا قبل 45 عاما.

ويظل اختفاء الصدر عام 1978، نقطة مؤلمة منذ عقود في لبنان.

وتعتقد عائلة الداعية اللبناني أنه ربما لا يزال على قيد الحياة في سجن ليبي، رغم أن معظم اللبنانيين يفترضون أنه توفي.

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