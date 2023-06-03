أبوخلال ينهي الموسم بهدف وفوز أمام موناكو في الدوري الفرنسي

هبة بريس : رياضة

ساهم الدولي المغربي زكرياء أبوخلال في قيادة فريقه تولوز للفوز على مضيفه موناكو بهدفين لواحد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

ودخل أبوخلال كبديل في الدقيقة 60، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 70.

ورفع أبوخلال حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة في الدوري و5 أهداف في مسابقة كأس فرنسا.

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