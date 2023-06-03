أبوخلال ينهي الموسم بهدف وفوز أمام موناكو في الدوري الفرنسي
هبة بريس : رياضة
ساهم الدولي المغربي زكرياء أبوخلال في قيادة فريقه تولوز للفوز على مضيفه موناكو بهدفين لواحد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.
ودخل أبوخلال كبديل في الدقيقة 60، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 70.
ورفع أبوخلال حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة في الدوري و5 أهداف في مسابقة كأس فرنسا.
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5 تعليقات
كل تمنياتنا لي بطلنا ابو خلال بالتقدم والازدهار انشاالله
لنا فعلا ابطال لا مثيل لهم حفضهم الله ادبا واحتراما ولععب باحترافية فائقة كل النجاح للبطلنا ابو خلال
زادك الله من فضله وحجب عنك عين لاتسم الله والله الموفق في مسيرتك الكروية
المزيد والمزيد من اهدافك علا كل مبارة دخلتها وشاركت فيها بالتوفيق انشاالله
كل متمنياتنا لك الفوز في كل مبارة كنت انت لاعب فيها والمزيد من الاهداف وكما قال السيد الفاضل الركراكي دير النية وانت اهل لهل بالتوفيق