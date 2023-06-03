سيمو السدراتي يعلن دخوله القفص الذهبي
نجلاء مزيان: هبة بريس
تقاسم الفنان المغربي محمد السدراتي المشهور ب سيمو مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر سار يتعلق بحياته الخاصة.
ونشر الفنان الكوميدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،صورة توثق دخوله القفص الذهبي معلقا عليها :”راه ماشي شي غي حفلة، وباقي إن شاء الله العرس و شكرا لأي واحد بارك لينا و فرح بینا ومتخافوش عليا راني زوج صالح و الدليل فالتصويرة الثانية”.
و فور إعلانه خبر الزواج، تهاطلت عليه تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، كما تم تداول صور حفل عقد قرانه على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
ما رأيك؟
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2 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله، أخبار زائدة تتعلق بالحياة الخاصة لأشخاص. فما الفائدة منها؟
خدام؟
عندك شي ورت؟
….