فاندنبروك قبيل مواجهة الأهلي :”حزين لغياب حيمود.. والمباراة ستكون أشبه بنهائي الموسم الماضي”

2023-06-03 / 20:15
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هبة بريس : رياضة

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب الوداد الرياضي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاندنبروك خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة :”عدد مرات وصول الوداد والأهلي إلى نهائي دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة يؤكد قوة الفريقين معا، وأنا أضع ثقة كبيرة في اللاعبين ومدى قدرتهم على العودة بنتيجة إيجابية”.

وأضاف :”الأهلي يمتلك عدة لاعبين مميزين مثل مروان عطية وعلي معلول محمد هاني، كما أن الجمهور له دور كبير، والمباراة ستكون أشبه بنهائي الموسم الماضي”.

وزاد مدرب الوداد قائلا :”نحن في غاية الحزن لغياب عبد الله حيمود وتهمنا صحة اللاعب، ونحن جاهزون وأعلم بشكل كبير موقف لاعبي فريقي”.

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