وهبي حول مناقشة مدونة الأسرة :” هناك عمل هادئ ينتظر أن يأذن له الملك لاخراجه “
قال عبد اللطيف وهي ، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب سيدافع عن المرأة وحقوقها وكل الحريات، وسيمنع تهميشها .
وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة مراكش آسفي، اليوم السبت، أضاف وهبي بخصوص مناقشة مدونة الأسرة، أن من يطلب التعجيل بمناقشة المدونة وتغيير القانون، يجب أن يعلم ان الملك محمد السادس هو المسؤول عن المجال الديني، وحينما يصدر قرارا يكون الاجتهاد من طرف الوزارة والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للإسهام في هذا الموضوع المجتمعي والديني المهم.
واسترسل وهبي موضحا بالقول: “ليس هناك أي تأخير لأن الكل يشتغل، وتوصلت بالعديد من المقترحات، ولكن العمل السياسي هو تحت سلطة رئيس الدولة الذي هو جلالة الملك، ويحتاج لقراراته، والحمد لله أن جلالة الملك هو من ينظم المجال الديني، وحينما يأذن جلالته سنقدم هذه الخدمة تحت إشرافه، لذلك أقول لكم هناك عمل هادئ ينتظر أن يتم إخراجه.
8 تعليقات
اتمنى الرجوع للاسلام و الا فانتضروا الفناء. فالله لا يخلف وعده
لا تبديل في شرع الله. فالإسلام يحفظ للمرأة حقوقها و كرامتها و للاسرة حرمتها و متانتها.
التذكير كان بجلطة دماغية ، والعقاب لن تحمد عقباها ، اتق الله قبل فوات الاوان
من يريد أن يغير أحكام الله التي جاء بها في القرآن الكريم والسنة النبوية غل يبحث له عن بلد غير المغرب .
واه تتحير غير المشتاق الى داق من الوار من تارودانت الى الرباط،وهو اتحلو ليه العننين،خصوا اعمل بزواج المتعة ازيدها في الحساب عندك لا ينس،
أمة من الناس تدعو عليك خمسة مرات في كل صلاة
لاتغيير لشرع الله،وكتابه المقدس،وحتى رؤيس،الدولة،ليس،له الحق،في تحريم،الحلال او تحليل الحرام،انتهى الكلام ياسيادة،الوزير ثب،إلى الله فالدنيا،فانية،ولاعيش،الا،عيش،الآخرة
غير او لا تغير فالتغيير حاصل لا محالة بك او بدونك انت منفذ فقط لقد بدأوا محاربة الاسلام