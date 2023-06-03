وهبي حول مناقشة مدونة الأسرة :” هناك عمل هادئ ينتظر أن يأذن له الملك لاخراجه “

هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهي ، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب سيدافع عن المرأة وحقوقها وكل الحريات، وسيمنع تهميشها .

وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة مراكش آسفي، اليوم السبت، أضاف وهبي بخصوص مناقشة مدونة الأسرة، أن من يطلب التعجيل بمناقشة المدونة وتغيير القانون، يجب أن يعلم ان الملك محمد السادس هو المسؤول عن المجال الديني، وحينما يصدر قرارا يكون الاجتهاد من طرف الوزارة والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للإسهام في هذا الموضوع المجتمعي والديني المهم.

واسترسل وهبي موضحا بالقول: “ليس هناك أي تأخير لأن الكل يشتغل، وتوصلت بالعديد من المقترحات، ولكن العمل السياسي هو تحت سلطة رئيس الدولة الذي هو جلالة الملك، ويحتاج لقراراته، والحمد لله أن جلالة الملك هو من ينظم المجال الديني، وحينما يأذن جلالته سنقدم هذه الخدمة تحت إشرافه، لذلك أقول لكم هناك عمل هادئ ينتظر أن يتم إخراجه.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0