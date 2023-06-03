مدرب الأهلي يعلق على غياب حيمود وموقف الشناوي من المشاركة في النهائي

2023-06-03 / 18:51
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هبة بريس : رياضة

تحدث السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري عن غياب عبد الله حيمود، لاعب الوداد الرياضي وموقف الحارس محمد الشناوي من المشاركة غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وقال كولر خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة :”نعم لقد علمت بمرض اللاعب عبد الله حيمود وأتمنى له الشفاء العاجل، لكن الوداد فريق كبير ولن يتأثر بغياب أي لاعب”.

وتابع :”الشناوي لن يكون متاحا لمباراة الغد في ذهاب النهائي، هو لم يتدرب في الأيام الماضية وشارك في حصة تدريبية واحدة، وهو غير جاهز لذلك ننتظره في مباراة الإياب”.

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